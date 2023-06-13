Никакой камеры «как у iPhone 14»: чехол для Nothing Phone (2) раскрыл дизайн смартфона

Никакой камеры «как у iPhone 14»: чехол для Nothing Phone (2) раскрыл дизайн смартфонаНо вряд ли это кого-то сильно расстроит
Не так давно Nothing поделилась подробностями о своём грядущем смартфоне Nothing Phone (2).
Практически сразу после этого всплыл дизайн устройства, который основатель Карл Пей назвал «подделкой». Несмотря на это, свежие фотографии TPU-чехлов указывают на то, что рендеры могли быть очень даже достоверными.
Они, например, показали вырезы для вентиляционных отверстий динамиков, порта Type-C, микрофона, а также для вспышки и модуля камеры на задней панели.
Эти вырезы соответствуют ранее просочившимся рендерам. Более того, устройство будет иметь усиленные углы, обеспечивающие дополнительную защиту от падений.
Напомним, что также инсайдеры раскрыли часть характеристик Nothing Phone (2). Устройство будет оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1, что обеспечит ему достойную производительность.
Релиз новинки намечен на июль — ждать осталось всего-ничего.