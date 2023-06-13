Никакой камеры «как у iPhone 14»: чехол для Nothing Phone (2) раскрыл дизайн смартфона

Практически сразу после этого всплыл дизайн устройства, который основатель Карл Пей назвал «подделкой». Несмотря на это, свежие фотографии TPU-чехлов указывают на то, что рендеры могли быть очень даже достоверными.

Они, например, показали вырезы для вентиляционных отверстий динамиков, порта Type-C, микрофона, а также для вспышки и модуля камеры на задней панели.

Эти вырезы соответствуют ранее просочившимся рендерам. Более того, устройство будет иметь усиленные углы, обеспечивающие дополнительную защиту от падений.