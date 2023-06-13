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15:25, 13 июня 2023
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Никакой камеры «как у iPhone 14»: чехол для Nothing Phone (2) раскрыл дизайн смартфона

Но вряд ли это кого-то сильно расстроит

Не так давно Nothing поделилась подробностями о своём грядущем смартфоне Nothing Phone (2).

Практически сразу после этого всплыл дизайн устройства, который основатель Карл Пей назвал «подделкой». Несмотря на это, свежие фотографии TPU-чехлов указывают на то, что рендеры могли быть очень даже достоверными.

Они, например, показали вырезы для вентиляционных отверстий динамиков, порта Type-C, микрофона, а также для вспышки и модуля камеры на задней панели.

Эти вырезы соответствуют ранее просочившимся рендерам. Более того, устройство будет иметь усиленные углы, обеспечивающие дополнительную защиту от падений.

Никакой камеры «как у iPhone 14»: чехол для Nothing Phone (2) раскрыл дизайн смартфона
Gizmochina

Напомним, что также инсайдеры раскрыли часть характеристик Nothing Phone (2). Устройство будет оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1, что обеспечит ему достойную производительность.

Релиз новинки намечен на июль — ждать осталось всего-ничего.

Источник:Gizmochina
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