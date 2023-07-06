Никакой не OnePlus V Fold: раскрыто возможное название первого складного смартфона бренда

Но популярный инсайдер Макс Джамбор рассказал, что устройство получит немного иное название — OnePlus Open.

Отметим, что имя OnePlus V Fold впервые появилось в начале 2023 года, но с тех пор о нём было мало слухов. Название имеет схожесть с Galaxy Z Fold от Samsung, но OnePlus, похоже, стремится к чему-то фирменному.

И хоть использование глагола в качестве названия телефона может показаться неправильным, сам по себе OnePlus Open способен оказаться вполне интересным предложением на рынке складных смартфонов.

Ожидается, что новинка получит 8-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и прочие флагманские характеристики.