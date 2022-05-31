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Никогда такого не было и вот опять: Google Pixel 7 нашли в продаже на eBay за несколько месяцев до анонса

Компании явно стоит озаботиться уровнем компетентности службы безопасности
В рамках ежегодной конференции Google I/O 2022 поисковый гигант затизерил свой грядущий флагман — Google Pixel 7. И как это часто бывает у компании, устройство стало достоянием общественности задолго до полноценного релиза.
Никогда такого не было и вот опять: Google Pixel 7 нашли в продаже на eBay за несколько месяцев до анонса

На этот раз «утечка» напоминает таковую с Pixel 3a — новенький Pixel 7 можно купить в интернет-аукцион eBay. По словам продавца, опубликовавшего слот, речь идёт об инженерном образце.

Никогда такого не было и вот опять: Google Pixel 7 нашли в продаже на eBay за несколько месяцев до анонса

Что самое интересное, цена новинки была удивительно низкой. За ещё невышедший флагманский смартфон Google некто просил лишь 510 долларов. Правда, в кратчайшие сроки лот был снят с публикации, но, как говорится, «Интернет помнит всё».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Судя по изображениям лота, Pixel 7 получит AMOLED-дисплей с вырезом под фронтальную камеру по центру.

Отметим, что на момент написания материала, Google никак не прокомментировала инцидент.

Источник:GSMArena
Теги:
#Google
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#утечка
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#Google Pixel 7
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