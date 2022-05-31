Никогда такого не было и вот опять: Google Pixel 7 нашли в продаже на eBay за несколько месяцев до анонса

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Никогда такого не было и вот опять: Google Pixel 7 нашли в продаже на eBay за несколько месяцев до анонсаКомпании явно стоит озаботиться уровнем компетентности службы безопасности
В рамках ежегодной конференции Google I/O 2022 поисковый гигант затизерил свой грядущий флагман — Google Pixel 7. И как это часто бывает у компании, устройство стало достоянием общественности задолго до полноценного релиза.
На этот раз «утечка» напоминает таковую с Pixel 3a — новенький Pixel 7 можно купить в интернет-аукцион eBay. По словам продавца, опубликовавшего слот, речь идёт об инженерном образце.
Что самое интересное, цена новинки была удивительно низкой. За ещё невышедший флагманский смартфон Google некто просил лишь 510 долларов. Правда, в кратчайшие сроки лот был снят с публикации, но, как говорится, «Интернет помнит всё».
Судя по изображениям лота, Pixel 7 получит AMOLED-дисплей с вырезом под фронтальную камеру по центру.
Отметим, что на момент написания материала, Google никак не прокомментировала инцидент.