Никогда такого не было и вот опять: характеристики складного флагмана Huawei Mate X3 раскрыли за день до анонса

Никогда такого не было и вот опять: характеристики складного флагмана Huawei Mate X3 раскрыли за день до анонсаВ чём-то новинка даже станет первопроходцем
Уже завтра, 23 марта, Huawei проведёт масштабную презентацию. На ней нас ждёт не только флагманская линейка P60, но и новый складной смартфон — Mate X3.
Фото: GSMArena
И вот, накануне мероприятия, в Сеть слили основную информацию об устройстве. По данным Digital Chat Station, Huawei Mate X3 получит 7,8-дюймовый внутренний дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Внешний дисплей будет меньше — 6,45-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED.
Главным модулем основной камеры выступит 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766. Будет в новинке и поддержка перископического зума.
Сообщается, что Mate X3 получит беспроводную зарядку и защиту по стандарту IPX8. Это сделает устройство пионером с этими функциями.
Более ранние утечки Geekbench показали, что грядущая новинка будет работать на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1.