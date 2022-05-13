Никогда такого не было и вот опять: Xiaomi переименует свой новый смартфон и выпустит его под брендом Poco

По данным MySmartPrice, вот и на этот раз IT-гигант решил переименовать Redmi Note 11T Pro. Устройство, которое до сих пор так и не было анонсировано, будет представлено ещё и под брендом Poco.

Об этом стало известно из данных, найденных в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Если верить этой базе, то устройство получит чип Dimensity 8000 в качестве основы, 6,6-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. При этом работать аппарат будет под управлением Android 12 с установленным поверх MIUI 13.

На выбор пользователей будет две версии безымянного смартфона Poco — 8/128 и 8/256 ГБ. Ёмкость аккумулятора девайса составит 5000 мАч, а мощность быстрой зарядки — 120 Вт.