Никто не вернет 2007? Vertu анонсировала люксовый кнопочный телефон за $500 000

Этот кнопочный телефон, ограниченный всего восемью экземплярами, впечатляет не своими техническими характеристиками, а эксклюзивным дизайном и материалами. Он может лишь звонить и отправлять SMS, что соответствует его ретро-стилю с 2-дюймовым экраном.

Однако, главная особенность этого устройства — это оформление.

Телефон украшен коброй, выполненной из 439 розовых рубинов, с глазами из изумрудов и бриллиантами общим весом более 3 карат. Клавиатура также сделана из рубинов, а на создание всего этого произведения искусства ушло целых четыре года.

Цена телефона соответствует его роскоши: на официальном сайте Vertu он стоит $504 308.