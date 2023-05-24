Никто не ждал, а Samsung Galaxy S23 FE может выйти уже в июле

Никто не ждал, а Samsung Galaxy S23 FE может выйти уже в июлеНезадолго до линейки Galaxy Z
2023 год Samsung начала с выпуска линейки Galaxy S23. Она пользуется заметным спросом, что в целом было ожидаемо.
Однако, несмотря на все имеющиеся успехи, компания не собирается останавливаться и готовится к выпуску новой модели — Galaxy S23 FE.
По данным инсайдеров, корейский IT-гигант может представить смартфон раньше новых складных телефонов — Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5. А это значит, что анонс недорого флагмана может состояться уже в июое;
Как утверждают источники, ранний выпуск Galaxy S23 FE связан с небольшим спадом продаж серии Galaxy S в целом. Компания хочет увеличить прибыль, предложив более доступный смартфон.
Напомним, что более ранние слухи утверждают, что устройство оснастят процессором Exynos 2200 вместо Snapdragon 8 Gen 1. Возможно, Samsung решит сэкономить и на других компонентах.