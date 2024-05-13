Nintendo Switch или iPhone 15 Pro: какое устройство лучше для портативного гейминга

Эксперты Digital Foundry провели специальный тест, чтобы выяснить, способен ли iPhone 15 Pro обойти Nintendo Switch на ее же поле. Результаты в портативном режиме показали следующее:

В Horizon Chase 2 также частота кадров выше на iPhone 15 Pro, но на Switch более высокое разрешение.

В игре Grid Autosport на iPhone 15 Pro выше частота кадров, но на Nintendo Switch разрешение лучше.

В GTA: Definitive Edition на смартфоне Apple лучше освещение и спецэффекты, но Switch выдает более стабильный фреймрейт.

Alien Isolation, на iPhone 15 Pro, имеет более высокую частоту кадров, но на консоли Nintendo выше разрешение.

Если подключить iPhone 15 Pro к телевизору или монитору, картинка будет однозначно лучше, чем с консоли. Кроме того, детище Apple позволяет сыграть в такие ААА-хиты, как Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding и Assassin's Creed Mirage.