Nokia 8.3 признали лучшим камерофоном компании со времён Windows Phone

Так, при наличии 64 Мп камеры, Nokia 8.3 показала себя в заметно лучше, чем прежний “король фото” компании — Lumia 1020, сообщает издание Gizmochina. Причем речь идет не столько о снимках, сделанных в условиях достаточной освещенности, сколько о фотографиях, полученных при плохом освещении. Также эксперт с YouTube-канала WillitbeatNokia отметил, что Nokia 8.3 подбирает более правильный баланс белого, чем знаменитый предшественник.

Напомним, что Nokia 8.3 работает на базе процессора Snapdragon 765G, имеет 6.81-дюймовый FullHD-дисплей, выполненный по технологии IPS. Главной же особенностью смартфона является его квадрокамера с линзами Zeiss на 64, 12, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера смартфона получила разрешение 24 Мп. Смартфон предлагается в двух вариантах памяти: 6/64 и 8/128 ГБ. Емкость аккумулятора Noka 8.3 равняется 4,500 мАч, при этом также имеется поддержка быстрой проводной зарядки на 18 Вт.