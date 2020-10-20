Nokia анонсировала смартфон дешевле 14 тысяч рублей

Аппарат получил 5,45-дюймовый экран с разрешением HD+. Работает смартфон на базе четырехъядерного процессора MediaTek Helio A22 под управлением операционной системы Android 10. Nokia 2 V Tella оборудовали 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор новинки имеет емкость 3000 мАч, чего, как сообщается, достаточно для двух дней автономной работы.

Основная камера оснащена двумя модулям на 8 и 2 Мп. Сдвоенная основная камера получила поддержку систему автофокусировки. Помимо прочего в смартфоне предусмотрена специальная кнопка, которая активирует голосового ассистента от Google.