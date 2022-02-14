Nokia G21: новый бюджетник с 50 Мп камерой и автономностью до трёх дней

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Nokia G21: новый бюджетник с 50 Мп камерой и автономностью до трёх днейПриятно радует цена устойства
Компания Nokia представила новинку в своей бюджетной линейке — Nokia G21. Устройство может похвастаться парочкой интересных особенностей, а также очень приятной ценой.
Так, в основу устройства лёг чип Unisoc T606. При этом экран смартфона — 6,5-дюймовый с частотой обновления до 90 Гц. Ёмкость аккумулятора — 5050 мАч. Устройство, по словам производителя, сможет проработать до трёх суток от одного заряда. Есть также поддержка быстрой зарядки на 18 Вт.
Основная камера в смартфоне на 50 Мп. Есть также два модуля на 2 Мп. Оперативной памяти в Nokia G21 — 4 ГБ. Постоянной от 64 до 128 ГБ.
Что же касательно цены, то за версию 4/64 ГБ попросят лишь 170 евро (15 тыс рублей).
Источник: GSMArena