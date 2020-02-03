Nokia готовит анонс первого кнопочного смартфона на Android

Nokia 400 — а именно так называется устройство — будет представлять из себя крайне недорогой кнопочный телефон для звонков и использования основных Android-приложений. Что интересно, телефон использует специально модифицированную и оптимизированную версию зеленого робота, благодаря чему устройство должно работать без зависаний, даже несмотря на использование достаточно тяжелой операционной системы от Google. В сети уже имеются скриншоты интерфейса системы и в целом ее можно охарактеризовать как “полноценный Android на минималках”.