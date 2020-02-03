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Сегодня 17:44

Nokia готовит анонс первого кнопочного смартфона на Android

Устройство должно будет получиться достаточно самобытным в 2020 году
Уже сейчас известно, что Nokia, в рамках грядущей выставки MWC 2020 в Барселоне, проведет большую презентацию с демонстрацией своих самых новых смартфонов. Подробностей о том, что именно будет представлено, нет, но в сети ходят слухи о том, что в числе анонсированных смартфонов окажется и первый кнопочный смартфон компании на Android.

Nokia 400 — а именно так называется устройство — будет представлять из себя крайне недорогой кнопочный телефон для звонков и использования основных Android-приложений. Что интересно, телефон использует специально модифицированную и оптимизированную версию зеленого робота, благодаря чему устройство должно работать без зависаний, даже несмотря на использование достаточно тяжелой операционной системы от Google. В сети уже имеются скриншоты интерфейса системы и в целом ее можно охарактеризовать как “полноценный Android на минималках”.

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Скриншоты того самого "миниатюрного" Android

Напомним, что в основном современные кнопочные телефоны Nokia работают на базе немного иной операционной системы — KaiOS. Ее, в свою очередь, создавали не на основе чистого Android, использовав вместо этого исходники другой системы — Firefox OS.