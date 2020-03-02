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Сегодня 10:08
Nokia готовит продолжение сверхдешевого смартфона с поддержкой 4G
Речь о Nokia C2
Напомним, что буквально в прошлом году был представлен смартфон начального уровня Nokia C1 с поддержкой сетей 3G, который на старте продаж стоил всего 60 долларов. Сейчас же стало известно, что Nokia готовит продолжение сверхдешевого смартфона с поддержкой 4G.
Сообщается, что модель Nokia C2, под кодовым названием TA-1204, уже успела пройти процесс сертификации в нескольких странах. На данный момент о технических характеристиках грядущего бюджетника известно немногое, однако отмечается, что устройство будет работать на базе процессора UNISOC. Также, по словам инсайдеров, смартфон получит не больше 2 Гб оперативной памяти, тогда как объем внутренней составит или 16 Гб или 32 Гб.
На данный момент информация о том, когда компания официально продемонстрирует грядущую новинку - не разглашается. В сети предполагают, что это может произойти уже в конце марта.