Nokia готовит продолжение сверхдешевого смартфона с поддержкой 4G

Сообщается, что модель Nokia C2, под кодовым названием TA-1204, уже успела пройти процесс сертификации в нескольких странах. На данный момент о технических характеристиках грядущего бюджетника известно немногое, однако отмечается, что устройство будет работать на базе процессора UNISOC. Также, по словам инсайдеров, смартфон получит не больше 2 Гб оперативной памяти, тогда как объем внутренней составит или 16 Гб или 32 Гб.

На данный момент информация о том, когда компания официально продемонстрирует грядущую новинку - не разглашается. В сети предполагают, что это может произойти уже в конце марта.