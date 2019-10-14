Nokia готовит смартфон на базе неанонсированного процессора от Qualcomm

Так, одной из интересных особенностей устройства называют его блок камеры — он будет похож на тот, что компания Huawei представила в своем недавнем Huawei Mate 30 Pro. Разрешение основной камеры составит 64 Мп, что намекает на достойные фотовозможности смартфона. Но куда интереснее то, что судя по данным инсайдеров, новинка будет базироваться на чипе Snapdragon 700-й серии и при этом поддерживать 5G. Учитывая тот факт, что прямо сейчас Qualcomm не имеет в портфолио процессор, который соответствует данным характеристикам, по крайней мере не было анонса подобного решения, получается, что Nokia 8.2 создается на базе еще не представленной технологии от Qualcomm.