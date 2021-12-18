Nokia готовит собственную новую раскладушку

Компания решила выпустить собственную раскладушку, правда не в сегменте смартфонов. Вместо этого производитель работает над обычным кнопочным телефоном.

По данным наших коллег с Nokiapoweruser, в базе данных FCC был обнаружен Nokia N139DL с модельным номером TA-1398. Устройство уже получило все необходимые разрешения от Федеральной комиссии по связи США, а это значит, что девайс может поступить в продажу в ближайшее время.