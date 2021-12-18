Nokia готовит собственную новую раскладушку

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Nokia готовит собственную новую раскладушкуВероятнее всего, под управлением KaiOS
Пока Motorola, Huawei и Samsung активно соревнуются в разработке наиболее интересной гибкой раскладушки, Nokia решила пойти старым и проверенным путём.
Компания решила выпустить собственную раскладушку, правда не в сегменте смартфонов. Вместо этого производитель работает над обычным кнопочным телефоном.
По данным наших коллег с Nokiapoweruser, в базе данных FCC был обнаружен Nokia N139DL с модельным номером TA-1398. Устройство уже получило все необходимые разрешения от Федеральной комиссии по связи США, а это значит, что девайс может поступить в продажу в ближайшее время.
Напомним, что в последнее время телефоны Nokia оснащаются мобильной операционной системой KaiOS. А это значит, что и Nokia N139DL вряд ли обойдётся без неё. Ожидается, что стоимость телефона составит в районе 80 долларов (6 тыс рублей).
Источник: Gizmochina