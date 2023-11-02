Nokia хотела первой в мире выпустить смартфон с перископической камерой, но в последний момент передумала

Инженер бывшей команды по разработке камер Nokia, Дамиан Диннинг, поделился историей о том, как компания работала над прототипом смартфона с трехкратным оптическим зумом, который планировалось выпустить в 2008-2009 годах. Этот аппарат мог бы стать преемником модели N93i.

Однако, несмотря на амбициозные планы, проект был отменен из-за того, что качество получаемых изображений не соответствовало высоким стандартам Nokia.

Вместо этого, финский бренд сосредоточила свои усилия на разработке Nokia 808 PureView – смартфона с выдающимися фотографическими возможностями и 41-мегапиксельной камерой.

Nokia 808 PureView, выпущенный в 2012 году, использовал технологию суперпикселей для создания высококачественных изображений, и стал настоящим прорывом в области мобильной фотографии.

Этот опыт показывает, как иногда отказ от одной идеи может привести к созданию чего-то еще более впечатляющего и значимого в долгосрочной перспективе.