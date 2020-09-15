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Сегодня 11:21
Nokia объявила дату анонса новых смартфонов
Компания обещала представить "особенного гостя"
Финская компания Nokia подтвердила, что представит новые смартфоны уже 22 сентября, как и предполагали нескольким ранее инсайдеры.
Об этом стало известно благодаря сообщению заместителя генерального директора HMD Global Юхо Сарвикаса в социальной сети Twitter. Причем пользователи смогут увидеть грядущую презентацию в режиме реального времени в обозначенный день в 18:00 по московскому времени. На данный момент нет достоверной информации о том, какие именно модели компания планирует показать, она лишь уточнила, что представит несколько смартфонов. В сети же рассчитывают увидеть Nokia 7.3, Nokia 6.3, Nokia 3.4 и Nokia 2.4.
Кроме того, Nokia также отметила, что представит “особенного гостя”. О каком именно устройстве идет речь сможем узнать уже через неделю.