Nokia объявила дату анонса новых смартфонов

Об этом стало известно благодаря сообщению заместителя генерального директора HMD Global Юхо Сарвикаса в социальной сети Twitter. Причем пользователи смогут увидеть грядущую презентацию в режиме реального времени в обозначенный день в 18:00 по московскому времени. На данный момент нет достоверной информации о том, какие именно модели компания планирует показать, она лишь уточнила, что представит несколько смартфонов. В сети же рассчитывают увидеть Nokia 7.3, Nokia 6.3, Nokia 3.4 и Nokia 2.4.