Nokia объявила дату перенесенной из-за коронавируса презентации
Были отменены крупнейшие выставки, такие как MWC 2020 и GDC 2020, а Xiaomi приняла решение провести анонс своего юбилейного флагмана лишь в онлайн-режиме, чего раньше никогда не было. К счастью, компании не стали отменять свои планы, а лишь сместили их на какой-то определенный срок. Так, например, Nokia объявила дату презентации, которая в свое время была перенесена в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.
Источником свежей информации о мероприятии стал заместитель генерального директора HMD Global Юхо Сарвикас, который на своей личной страничке в Twitter опубликовал пост с анонсом пресс-конференции, намеченной на 19 марта текущего года в Лондоне. Что касательно предмета анонса, то судя по намекам представителя Nokia, компания приготовила для фанатов нечто необычное, правда больше никаких подробностей до дня презентации нам ждать не стоит.
Вероятнее всего, нас ждет анонс целого ряда новых смартфонов, которые изначально должны были показать в рамках выставки MWC 2020. В их число входят Nokia 8.2 5G, 5.1 и 1.3, а также кнопочные телефоны линейки Nokia 400 4G. Так это или нет — узнаем совсем скоро.