Nokia объявила дату перенесенной из-за коронавируса презентации

Источником свежей информации о мероприятии стал заместитель генерального директора HMD Global Юхо Сарвикас, который на своей личной страничке в Twitter опубликовал пост с анонсом пресс-конференции, намеченной на 19 марта текущего года в Лондоне. Что касательно предмета анонса, то судя по намекам представителя Nokia, компания приготовила для фанатов нечто необычное, правда больше никаких подробностей до дня презентации нам ждать не стоит.

Вероятнее всего, нас ждет анонс целого ряда новых смартфонов, которые изначально должны были показать в рамках выставки MWC 2020. В их число входят Nokia 8.2 5G, 5.1 и 1.3, а также кнопочные телефоны линейки Nokia 400 4G. Так это или нет — узнаем совсем скоро.