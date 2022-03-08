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Nokia отказалась от выпуска флагманских смартфонов

И даже объяснила причину такого поступка
В рамках выставки MWC 2022, HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила сразу три бюджетных смартфона. При этом какого-либо флагмана от компании фанаты ждут ещё с 2019 года.
Nokia отказалась от выпуска флагманских смартфонов

Но в рамках беседы с нашими коллегами из Android Authority, глава HMD по маркетингу Адам Фергюсон рассказал, что компания решила отказаться от разработки топовых смартфонов. Всё дело в том, что она не видит в этом смысла.

Финны успешно зарабатывают на продаже недорогих устройств, а также кнопочных телефонов. Именно эта ниша помогла компании добиться прибыльности в течение последних полутора лет.

Nokia отказалась от выпуска флагманских смартфонов

Из последних новинок Nokia на бюджетном поприще стоит отметить смартфон с 480p-экраном и съёмным аккумулятором. При этом последний флагман бренда — Nokia 9 PureView — вышел в далёком 2019 году.

Более того, компания в 2021-м не выпустила ни одного качественного среднебюджетного смартфона. Вместо этого она ограничилась лишь устройствами на базе Snapdragon 480.

Источник: Android Authority
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