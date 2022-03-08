Nokia отказалась от выпуска флагманских смартфонов

Но в рамках беседы с нашими коллегами из Android Authority, глава HMD по маркетингу Адам Фергюсон рассказал, что компания решила отказаться от разработки топовых смартфонов. Всё дело в том, что она не видит в этом смысла.

Финны успешно зарабатывают на продаже недорогих устройств, а также кнопочных телефонов. Именно эта ниша помогла компании добиться прибыльности в течение последних полутора лет.