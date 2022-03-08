Nokia отказалась от выпуска флагманских смартфонов

Nokia отказалась от выпуска флагманских смартфоновИ даже объяснила причину такого поступка
Но в рамках беседы с нашими коллегами из Android Authority, глава HMD по маркетингу Адам Фергюсон рассказал, что компания решила отказаться от разработки топовых смартфонов. Всё дело в том, что она не видит в этом смысла.
Финны успешно зарабатывают на продаже недорогих устройств, а также кнопочных телефонов. Именно эта ниша помогла компании добиться прибыльности в течение последних полутора лет.
Из последних новинок Nokia на бюджетном поприще стоит отметить смартфон с 480p-экраном и съёмным аккумулятором. При этом последний флагман бренда — Nokia 9 PureView — вышел в далёком 2019 году.
Более того, компания в 2021-м не выпустила ни одного качественного среднебюджетного смартфона. Вместо этого она ограничилась лишь устройствами на базе Snapdragon 480.