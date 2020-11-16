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Nokia перенесла выпуск флагманского смартфона Nokia 9.3 ради установки самого мощного процессора
Если компания сможет уложиться в новые сроки, то она станет одним из пионеров в сфере использования Snapdragon 875
Некоторое время назад Nokia выпустила свои новые недорогие смартфоны: Nokia 6300 4G и Nokia 8800 4G. В ближайшее же время от компании ожидали релиза еще одного смартфона — на этот раз флагманского Nokia 9.3 на базе Snapdragon 865. Но, как оказалось, компания приняла решение перенести выпуск устройства ради установки в него еще более мощного процессора.
Финский производитель принял решение перенести анонс Nokia 9.3 на декабрь 2020, так как именно тогда он сможет укомплектовать новинку еще непредставленным процессором Snapdragon 875, пишет Gizmochina. В случае, если это окажется правдой, то новый флагман Nokia может стать одним из первых смартфонов на базе топового процессора Qualcomm.
Напомним, что более ранние утечки гласили, что Nokia 9.3 PureView станет преемником Nokia 9 PureView — смартфона, который стал первым подобным девайсом с пятимодульной камерой и дебютировал в феврале 2019 года.