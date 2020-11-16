Nokia перенесла выпуск флагманского смартфона Nokia 9.3 ради установки самого мощного процессора

Финский производитель принял решение перенести анонс Nokia 9.3 на декабрь 2020, так как именно тогда он сможет укомплектовать новинку еще непредставленным процессором Snapdragon 875, пишет Gizmochina. В случае, если это окажется правдой, то новый флагман Nokia может стать одним из первых смартфонов на базе топового процессора Qualcomm.

Напомним, что более ранние утечки гласили, что Nokia 9.3 PureView станет преемником Nokia 9 PureView — смартфона, который стал первым подобным девайсом с пятимодульной камерой и дебютировал в феврале 2019 года.