Nokia переведет кнопочные телефоны на Android

Кнопки телефона из утечки очень похожи на таковые у Nokia 220. Вкупе с примерно одинаковыми размерами это почти доказывает нам, что на фото изображен уже существующий телефон от Nokia. Правда все еще остается вопросом, каким образом аппарат работает под управлением Android. По некоторым слухам, Google уже долгое время работает над версией своей мобильной операционной системы для кнопочных устройств — таким образом компания, вероятнее всего, хочет завоевать новый для себя сегмент. У них уже есть готовый интерфейс, который адаптирован под управление клавишами без сенсорного экрана. Есть даже скриншоты.