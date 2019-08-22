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Сегодня 12:15

Nokia подтвердила анонс новых смартфонов на выставке в сентябре

Это будет первое появление обновленной Nokia на IFA
До начала IFA 2019 осталось около 2 недель. Судя по количеству предварительных анонсов, выставка запустит очередной жаркий сезон на рынке смартфонов. Одним из производителей, объявивших о своих планах на выставку, стал владелец бренда Nokia HMD Global. К слову, это будет их дебютное появление на выставке.

В официальном Twitter-аккаунте Nokia Mobile было объявлено, что в Берлине будут представлены новые смартфоны компании. Помимо это к посту был прикреплен 15-секундный видеоролик, в котором показаны силуэты различных уже выпущенных телефонов Nokia, включая мобильные телефоны и смартфоны. При покадровом просмотре можно даже предаться ностальгии: в видео вполне разборчиво мелькают такие легенды, как Nokia 9 PureView.

Напомним, что согласно имеющимся данным, 5 сентября должны будут представить Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 5.2 и LTE-версию Nokia 2720.

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