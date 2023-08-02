Nokia показала кнопочный телефон с большим динамиком, но без камер

Вероятно, это обновление Nokia 125, не имеющего камер. На тыльной стороне устройства расположена большая перфорация для динамика, вместо камеры — светодиод. Телефон оснащён 2,4" экраном. Габариты — 130,9 x 50,6 x 14 мм, вес гаджета составляет 98,2 грамма. Объём оперативной и постоянной флеш-памяти — 4 МБ. Nokia 130 поддерживает карты памяти ёмкостью до 32 ГБ, телефон получил встроенное FM-радио и MP3-плеер.

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 1450 мА*ч. В режиме ожидания устройство может проработать 30 дней, а при активном использовании заряда хватит примерно на 20 часов.