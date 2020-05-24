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Nokia показала на видео свой первый 5G смартфон
Nokia 8.3 5G
Nokia официально показала свой первый 5G смартфон. Соответствующее видео появилась на странице компании в социальной сети Twitter. Напомним, что ранее представители компании отмечали, что смартфон будет выпущен летом 2020 года, однако публикация рекламного ролика может намекать на более ранний выход устройства.
Так, несмотря на то, что в тизерном ролике Nokia 8.3 5G не была указана конкретная дата выхода, инсайдер полагают, что уже в скором времени компания объявит график выпуска. Известно, что Nokia 8.3 5G получит 6,81-дюймовый FHD + экран. Сердцем грядущей новинки выступит Snapdragon 765G. Смартфон будет представлен в нескольких модификациях, а именно модель на 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб внутренней.
Стоимость первого смартфона Nokia с поддержкой сетей пятого поколения будет начинаться от 599 евро или примерно 46,7 тыс рублей.