Nokia показала на видео свой первый 5G смартфон

Так, несмотря на то, что в тизерном ролике Nokia 8.3 5G не была указана конкретная дата выхода, инсайдер полагают, что уже в скором времени компания объявит график выпуска. Известно, что Nokia 8.3 5G получит 6,81-дюймовый FHD + экран. Сердцем грядущей новинки выступит Snapdragon 765G. Смартфон будет представлен в нескольких модификациях, а именно модель на 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб внутренней.

Стоимость первого смартфона Nokia с поддержкой сетей пятого поколения будет начинаться от 599 евро или примерно 46,7 тыс рублей.