Nokia потеряла более 250 миллиардов рублей за последние три года

Так, судя по имеющимся данным, только за последние три года компания получила 3 млрд евро (более 250 млрд рублей) чистых убытков, пишет Gizchina. Вместе с тем, за два года было уволено более 11 тыс сотрудников Nokia, что также говорит о не самом устойчивом финансовом положении производителя.

Ещё один гвоздь в «крышку гроба» вбил тот факт, что Nokia сократила расходы на исследования и разработки. Так, если в 2018 году такие вложения оценивались в 4,8 млрд евро, то уже в прошлом они находились на уровне чуть более 4 млрд евро. Уже известно, что акционеры высказали свои опасения касательно конкурентоспособности компании.