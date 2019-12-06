Nokia представила недорогой смартфон с долгим временем работы

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio A22, а также 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Также Nokia 2.3 оснащается 6,2-дюймовым HD+ IPS-дисплеем, двойной основной камерой на 13 и 2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором емкостью 4000 мАч, что вкупе с достаточно приземленным разрешением экрана позволяет говорить о рекордной автономности устройства. Разблокировка нового бюджетника Nokia осуществляется при помощи распознавания лица — связано это с тем, что сканер отпечатка пальцев в смартфоне отсутствует.