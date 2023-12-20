Nokia представила «неубиваемый» смартфон со сменным аккумулятором

Новинка является преемником предыдущей модели Nokia IS540.1, но, в отличие от нее, не носит логотипа Nokia.

Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm QCM6490, который по производительности сопоставим с Snapdragon 778.

Смартфон может похвастаться 6-дюймовым экраном Corning Gorilla Glass 3, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Кроме того, смартфон оборудован 48-мегапиксельной основной камерой с автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Одной из ключевых особенностей IS540.2 является его сменный аккумулятор на 4400 мАч. Телефон также поддерживает две SIM-карты (nanoSIM + eSIM), расширение памяти через microSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и соответствует стандарту IP68 по защите от пыли и воды.