Nokia представила новый бюджетный смартфон стоимостью около 8 тысяч рублей

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Nokia представила новый бюджетный смартфон стоимостью около 8 тысяч рублейУдивительно, что здесь даже есть 50 Мп камера
Несколько месяцев назад Nokia представила Nokia G11 — собственный бюджетный Android-смартфон. Теперь же компания решила анонсировать Plus-версию аппарата.
Устройство получило 6,5-дюймовый HD+ дисплей. При этом в его основу лёг восьмиядерный чип Unisoc T606, частота которого может достигать 1,6 ГГц. Оперативной памяти в новинке 4 ГБ, а постоянной — 64 ГБ. Последнюю можно расширить за счёт microSD — поддерживаются модели объёмом до 512 ГБ.
Основная камера двойная — на 50 и 2 Мп. Фронтальная может похвастаться разрешением в 8 Мп.
Что интересно, из коробки Nokia G11 Plus работает под управлением Android 12, но компания уже объявила о планах выпускать на смартфон обновления в течение ближайших двух лет.
В Nokia не раскрыли точную стоимость устройства. Но сообщается, что она должна находиться в районе 150 долларов или 8 тыс рублей.