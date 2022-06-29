Nokia представила новый бюджетный смартфон стоимостью около 8 тысяч рублей

Устройство получило 6,5-дюймовый HD+ дисплей. При этом в его основу лёг восьмиядерный чип Unisoc T606, частота которого может достигать 1,6 ГГц. Оперативной памяти в новинке 4 ГБ, а постоянной — 64 ГБ. Последнюю можно расширить за счёт microSD — поддерживаются модели объёмом до 512 ГБ.

Основная камера двойная — на 50 и 2 Мп. Фронтальная может похвастаться разрешением в 8 Мп.