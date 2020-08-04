Nokia представила новый смартфон за 7 тысяч рублей

В качестве “основы” смартфон получил процессор Unisoc SC9863, оперативной памяти в нем 3 ГБ, а постоянной - 32 ГБ. Важно отметить, что при этом имеется поддержка карт памяти microSD объемом до 128 ГБ. Диагональ экрана, выполненного по технологии IPS, составляет 5,99 дюйма, при этом емкость аккумулятора - 3040 мАч. Основная камера Nokia C3 имеет разрешение 8 Мп, а фронтальная чуть менее скромные 5 Мп. При этом устройство также оснащено сканером отпечатка пальцев на задней стороне, а работать смартфон будет на базе ОС Android 10.