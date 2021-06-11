Nokia представила смартфон дешевле 8 тысяч рублей с двойной камерой и Android 11

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Nokia представила смартфон дешевле 8 тысяч рублей с двойной камерой и Android 11Отличный вариант в качестве второго аппарата
Спустя недели слухов и домыслов, Nokia анонсировала новый сверхбюджетный смартфон — Nokia C20 Plus. Главной особенностью устройства являются низкая цена и достаточно интересные за эти деньги характеристики.
Так, на старте за смартфон просят 110 долларов (7,9 тыс рублей). В дальнейшем его цена вырастет до 125 долларов (8,9 тыс рублей). При этом даже в таком случае новинка продолжает быть интересной покупкой.
В основу Nokia C20 Plus лёг чип Unisoc SC9863a. Размер его дисплея — 6,5 дюйма, экран выполнен по технологии IPS и имеет HD-разрешение, сообщает ITHome.
Что же касательно камер, то основная двойная — на 8 и 2 Мп. Фронтальная одинарная — на 5 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 4950 мАч. Оперативной памяти в устройстве 3 ГБ, а постоянной — 32 ГБ. Есть поддержка карт памяти.