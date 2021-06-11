Nokia представила смартфон дешевле 8 тысяч рублей с двойной камерой и Android 11

Так, на старте за смартфон просят 110 долларов (7,9 тыс рублей). В дальнейшем его цена вырастет до 125 долларов (8,9 тыс рублей). При этом даже в таком случае новинка продолжает быть интересной покупкой.

В основу Nokia C20 Plus лёг чип Unisoc SC9863a. Размер его дисплея — 6,5 дюйма, экран выполнен по технологии IPS и имеет HD-разрешение, сообщает ITHome.