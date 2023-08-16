Nokia представила смартфон G310 со съёмным аккумулятором и автономностью до трёх дней

Главной особенностью новинки стала возможность пользователей самостоятельно заменять аккумулятор благодаря дизайну QuickFix. Официальные инструкции помогают легко производить замену батареи или других компонентов.

Смартфон G310 оснащён процессором Qualcomm 480+, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Поддерживается расширение памяти с помощью microSD карты до 1 ТБ.

Дисплей устройства имеет разрешение 1612 х 720 пикселей, частоту обновления 90 Гц и максимальную яркость в 560 нит.

В области фотографии G310 предлагает тройную основную камеру: 50-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макро-датчик.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Аккумулятор может похвастаться ёмкостью в 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт. Стоимость новинки составляет $186.