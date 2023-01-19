Nokia представила смартфон с microUSB и без сканера отпечатков за 120 евро

Nokia C12 оснащён двумя камерами: 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной. При этом оба модуля имеют ночной и портретный режимы.

Из прочего стоит отметить аккумулятор на 3000 мАч, зарядку мощностью 5 Вт, а также относительно высокую цену. Относительно того, что устройство может предложить. Компания Nokia просит за C12 120 евро.