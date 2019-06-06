Nokia представила в России бюджетный смартфона новейшей версией Android

Компания HMD Global представила в России новый недорогой смартфон Nokia 2.2. Он предлагает систему искусственного интеллекта, чистую версию Android 9 Pie и выделенную кнопку для голосового помощника Google Ассистент.

Система ИИ улучшает качество снимков, объединяя несколько снимков из серии в один более качественный, превращает чёрно-белые фото в цветные, а также обеспечивает функцию разблокировки по лицу.

Nokia 2.2 оснащается 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей), камерами разрешением 13 и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Аппаратной основой стал процессор MediaTek A22, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются сменные задние панельки Xpress-on. Nokia 2.2 станет доступен в России в стальном и глянцевом черном цветах, ориентировочная розничная цена составит 6 990 рублей.