Nokia привезет в Россию 4G телефоны дешевле 4 тысяч рублей

Напомним, что они еще две недели назад эти новинки были представлены на китайском рынке, сейчас же компания готова привезти их и в Россию. Телефоны оснащены 2,4-дюймовыми экранами QVGA, поддержкой сотовых сетей четвёртого поколения, в том числе и VoLTE. Аккумулятор аппаратов имеет емкость 1150 мАч. Помимо прочего обе модели поддерживают двухсимочный режим. Также имеется слот для microSD объёмом до 32 ГБ. Модель 225 4G оборудовали камерой.

Nokia 215 4G оценили в 3390 рублей, тогда как 225 4G можно будет купить за 3890 рублей. Россияне смогут приобрести эти телефоны уже в следующем месяце.