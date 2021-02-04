Nokia привезет в Россию сверхбюджетный смартфон со сканером отпечатков пальцев

Nokia 1.4 оснащен 6,53-дюймовым экраном с разрешением HD+ и вырезом в верхней центральной части для 5 Мп селфи-камеры. Аппарат работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 215 с аккумулятором на 4000 мАч. Примечательно, что именно Nokia 1.4 стал первым смартфоном серии Nokia 1-Series со сканером отпечатков пальцев.

Согласно данным источник, Nokia 1.4 выйдет на российский рынок во второй половине первого квартала текущего года. Россияне смогут купить две модификации - 3/64 ГБ памяти за 10 тысяч рублей и 2/32 ГБ за 8 тысяч.