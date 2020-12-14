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Nokia привезла в Россию бюджетный смартфон C1 Plus в компактном корпусе
Что интересно, работает устройство на чистом Android 10 Go
Компания Nokia, на радость всем отечественным фанатам бренда, привезла в Россию новый бюджетный смартфон в компактном корпусе — Nokia C1 Plus . Устройство может похвастаться не только низкой ценой, но и достаточно продвинутым для своего сегмента «железом».
Смартфон получил 5,45-дюймовый HD+ дисплей, аккумулятор ёмкостью 2 500 мАч и поддержку 4G-сетей. Ещё одной особенностью смартфона является чистый Android 10 (в версии Go), на котором работает устройство. Обе камеры Nokia C1 Plus (фронтальная и основная) имеют разрешение 5 Мп.
К покупке будет доступно два цветовых варианта смартфона: синий и красный. Предзаказать же новинку Nokia можно уже сегодня, в официальном интернет-магазине бренда и у партнёров компании. Цена нового бюджетника Nokia составляет 5 990 рублей.