Nokia привезла в Россию бюджетный смартфон с 6000 мАч в аккумуляторе

Смартфон Nokia C30 имеет 4-ядерный процессор ARM Cortex A55, в зависимости от комплектации, – 1,2 или 1,6 ГГц. Оперативная память предлагается в двух вариантах – 2 и 3 ГБ, встроенная – 32 и 64 ГБ. Гаджет получил дисплей диагональю 6,82 дюйма разрешением HD+. С30 оснащён двойной основной камерой 12 МП с сенсором 2 Мп, а также 5-мегапиксельной FF селфи-камерой со вспышкой.

Из особенностей смартфона можно выделить самую большую в линейке аккумуляторную батарею, рассчитанную на 6000 мАч. Как отмечается, это позволит не подзаряжать устройство до трёх дней. Также смартфон получил датчик отпечатков пальцев и технологию распознавания лица. На устройстве предустановлена ОС Android 11 Go edition.

Как отмечают в компании HMD Global, С30 рассчитан на поклонников больших дисплеев и активной жизни, когда можно беспрепятственно фотографироваться, снимать видео и просматривать этот контент всей семьёй.

Компания предлагает ориентировочные розничные цены: за версию 2/32 ГБ – 9 990 рублей. за 3/64 ГБ – 11 490 рублей. Купить гаджет можно в фирменном магазине Nokia.