Nokia привезла в Россию недорогой смартфон с большим аккумулятором

Известно, что Nokia 5.3 работает на базе процессора Snapdragon 665 с энергоемким аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой Адаптивной батареи, благодаря чему он способен работать до двух дней. Что касается фотовозможностей, смартфон получил четырехмодульную камеру на 13 Мп с элементами искусственного интеллекта.

Новинку уже можно приобрести в фирменном онлайн-магазине или же в розничных сетях партнеров. Nokia 5.3 оценен в 14,9 тыс за вариант с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. В то же время, модификация на 4 ГБ/64 ГБ продается за 15,9 тыс рублей.