Nokia привезла в Россию самые дешёвые 4G-телефоны

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Nokia привезла в Россию самые дешёвые 4G-телефоныДешевле 3000 рублей
На сайте Nokia появилась информация о свежем прибавлении. Теперь в России доступны два самых дешёвых 4G-телефона компании — Nokia 105 4G и Nokia 110 4G.
Самая доступная модель — Nokia 105 4G — выполнена из пластикового корпуса. Она получила 1,8-дюймовый цветной TFT-экран с разрешением 120x160 пикселей, а также 48 МБ встроенной памяти, динамик и FM-радио. Сообщается, что максимальное время работы от одного заряда (в режиме ожидания) составляет 18 суток.
Вторая модель — Nokia 110 4G — отличается от предыдущего варианта поддержкой карт памяти ёмкостью до 32 ГБ. При этом в нём также имеется 3,5-мм аудиоразъём и одинарная камера. Правда, её разрешение неизвестно.
Что же касательно цен, то за Nokia 105 4G просят 2690 рублей, а за Nokia 110 4G — 2990 рублей.