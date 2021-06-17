Nokia привезла в Россию самые дешёвые 4G-телефоны

Вторая модель — Nokia 110 4G — отличается от предыдущего варианта поддержкой карт памяти ёмкостью до 32 ГБ. При этом в нём также имеется 3,5-мм аудиоразъём и одинарная камера. Правда, её разрешение неизвестно.

Что же касательно цен, то за Nokia 105 4G просят 2690 рублей, а за Nokia 110 4G — 2990 рублей.