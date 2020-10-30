Nokia привезла в Россию свой флагманский 5G-смартфон

Nokia 8.3 5G оснащен 6,81-дюймовым экраном с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 765G с аккумулятором емкостью 4500 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Что касается фотовозможностей, смартфон получил четыре модуля на 64, 12, 2 и 2 Мп. Селфи-камера, в свою очередь, имеет 24 Мп.

Приобрести Nokia 8.3 5G в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти на российском рынке можно за 49 990 рублей. Причем для первых покупателей предусмотрены подарки в виде чехла Clear Case и беспроводных наушников True Wireless Earbuds BH-605.