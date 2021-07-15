Nokia привезла в Россию свои самые дешёвые 4G-телефоны

Nokia 105 получил 1,8-дюймовый дисплей и аккумулятор на 1020 мАч. Также в устройстве есть FM-радио, слоты для двух SIM-карт и функция «Прочти», проговаривающая текст на экране и действия пользователя. 110-я модель отличается от 105-й наличием камеры, плеера для проигрывания видео и аудио, а также поддержкой microSD-карт объёмом до 32 ГБ.