Nokia привезла в Россию свои самые дешёвые 4G-телефоны

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Nokia привезла в Россию свои самые дешёвые 4G-телефоныОбе модели стоят дешевле 3000 рублей
Пока весь мир гонится за распространением 5G, в России, в ближайшее время, новейшая технология имеет мало шансов получить развитие.
На фоне этого, зато, становятся более интересными анонсы, подобные тому, что устроила Nokia. Компания представила сразу два самых дешёвых 4G-телефона, выпускаемых ею — Nokia 105 4G и Nokia 110 4G.
Nokia 105 получил 1,8-дюймовый дисплей и аккумулятор на 1020 мАч. Также в устройстве есть FM-радио, слоты для двух SIM-карт и функция «Прочти», проговаривающая текст на экране и действия пользователя. 110-я модель отличается от 105-й наличием камеры, плеера для проигрывания видео и аудио, а также поддержкой microSD-карт объёмом до 32 ГБ.
Цена Nokia 105 4G — 2690 рублей, а Nokia 110 4G — 2990 рублей.