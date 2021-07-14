Nokia раскрыла внешность и дату анонса «неубиваемого» смартфона

Так, в сети появился тизер грядущей новинки, благодаря которому выяснилась как внешность аппарата, так и дата анонса. На опубликованном изображении можно увидеть неанонсированное устройство с задней стороны. Надпись на задней панеле гласит — “С нашим новым смартфоном Nokia вам больше никогда не потребуется чехол”, что намекает на повышенную защищенность аппарата. Помимо прочего уточнена была и дата анонса — 27 июля.

Предполагается, что на рынок смартфон выйдет под названием Nokia XR20. Устройству приписывают чип Qualcomm Snapdragon 480, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Ожидается, что новинка получит 4 ГБ оперативной памяти, 48, 13, 2 и 2 Мп, селфи-камеру на 8 Мп и 6,67-дюймовый FHD+ экран.