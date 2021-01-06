Nokia распродает смартфоны, кнопочные телефоны и аксессуары со скидками

В рамках акции за полцены предлагается приобрести беспроводные наушники Nokia Power Earbuds Lite BH-405. Напомним, что их обычная стоимость составляет 5 990 рублей, тогда как сейчас их продают за 2 795 рублей. Для получения скидки предусмотрен промокод ELKA200.

Также с 50% скидкой можно приобрести и кнопочный 4G-телефон Nokia 220. В то же время, с 30% скидкой предлагается переиздание смартфона “банана” Nokia 8110.

Ознакомиться с полным списком устройств, участвующих в новогодней распродаже, можно по этой ссылке. Продлится она вплоть до 15 января.