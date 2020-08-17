Nokia станет официальным партнером фильмов про Джеймса Бонда

Что интересно, слухи также утверждают, что в кинокартине появится далеко не только этот смартфон — якобы HMD Global прямо сейчас разрабатывает сразу несколько моделей, которые должны будут промелькнуть в фильме. В их числе, судя по всему, окажется и Nokia 7.3, который уже был замечен на съемках, и более доступный смартфон — Nokia 5.3.

Что же до полноценного релиза Nokia 7.3, то он ожидается уже в октябре, с предварительным анонсом в рамках выставки IFA 2020 в сентябре. К сожалению, пока что в сети нет никакой официальной информации ни о цене, ни о характеристиках девайса. Но если довериться слухам, то от устройства стоит ожидать базирования на процессоре Snapdragon 690 и поддержки мобильных сетей пятого поколения 5G.