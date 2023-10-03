Nokia выпустила лимитированную версию неубиваемого смартфона XR21 в честь старта его европейской сборки

Первым «телефоном с конвейера» стал лимитированный Nokia XR21. HMD выпустила всего 50 устройств, из которых лишь 30 предназначены для свободной продажи.

Каждый телефон будет гравироваться уникальным номером в серии и поставляется в эксклюзивной упаковке цвета Frosted Platinum.

Напомним, что сама по себе модель Nokia XR21 была анонсирована в мае и представляет собой неубиваемый смартфон с военным стандартом защиты MIL-STD-810H и сертификацией IP69K.

Смартфон может похвастаться 6,49-дюймовым IPS LCD экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus.

XR21 работает на базе процессора Snapdragon 695, оснащён 64-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем.

Цена лимитированной версии Nokia XR21 составляет €699 в Германии, Франции, Австрии и других европейских странах. Для сравнения, обычная версия Nokia XR21 в чёрном цвете будет доступна позже по цене €649.