Nokia выпустила новую "раскладушку" с 4G и WhatsApp

Так, телефон может быть подключен к сети 4G, с возможностью раздачи интернета, а также к Wi-Fi. Отмечается, что в устройстве предустановлены такие популярные мессенджеры, как WhatsApp и Facebook. Для большего удобства телефон оснащен поддержкой Google-ассистента. Телефон работает на базе процессора Qualcomm 205 с оперативной памятью в 512 МБ и 4 ГБ внутренней памяти. Предполагается, что компания разработала Nokia 2720 Flip специально для пожилых людей, поскольку устройство снабжено разделом данных о здоровье пользователя, кнопкой экстренного вызова, а также поддержкой слухового аппарата.

По словам компании, Nokia 2720 Flip работает до 28 дней на одном заряде батареи. Телефон можно купить уже сейчас за 6490 рублей.