Nokia выпустила самый дешевый 5G-смартфон

Nokia G50 получил 6,82-дюймовый HD-экран с вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры в центральной верхней части. Что касается основной камеры, она получила три модуля на 48, 5 и 2 Мп. Сердцем устройства выступает процессор Qualcomm Snapdragon 480 с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Новинка оснащена 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти с поддержкой карт MicroSD емкостью до 512 ГБ. Также отметим энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 ватт.

В России Nokia G50 продается за 19 990 рублей.