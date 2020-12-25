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Nokia выпустит два 5G-смартфона с большими аккумуляторами
Компания также может выпустить флагман на базе Qualcomm Snapdragon 888
В сеть просочилась информация о том, что Nokia готовится к выпуску сразу двух смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения, оснащенных большими аккумуляторами.
Так, по словам источников, HMD Global, в следующем году, анонсирует два 5G смартфона. Один из них оснастят аккумулятором с емкостью порядка 5000 мАч, тогда как емкость второго может составить 4500 мАч. Информацией об аккумуляторах грядущих новинок поделилась организация TUV Rheinland.
Помимо прочего, сообщается, что в следующем году HMD Global запланирована выпустить флагманский смартфон на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888. Причем, источники даже выяснили предварительные названия этого устройства на коммерческом рынке - Nokia 10 PureView или Nokia 9 Sirocco.