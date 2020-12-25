Nokia выпустит два 5G-смартфона с большими аккумуляторами

Так, по словам источников, HMD Global, в следующем году, анонсирует два 5G смартфона. Один из них оснастят аккумулятором с емкостью порядка 5000 мАч, тогда как емкость второго может составить 4500 мАч. Информацией об аккумуляторах грядущих новинок поделилась организация TUV Rheinland.