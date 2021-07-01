Nokia выпустит фотофлагман на базе «убийцы Android» от Huawei

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Nokia выпустит фотофлагман на базе «убийцы Android» от HuaweiОбещают камеру на 200 Мп
Не прошло и месяца с анонса обновления «убийцы Android» от Huawei — HarmonyOS 2. А уже сейчас начали появляться данные о том, что систему будут использовать не только смартфоны китайского IT-гиганта.
Так, если верить данным инсайдеров, то уже до конца 2021 года на рынке появятся смартфоны линейки Nokia X60. Nokiamob пишет, что акцент в них будет сделан на фотовозможностях — сообщается о 200 Мп камере. При этом в качестве «фишки» устройства также оснастят и скруглённым дисплеем.
Пока что в сети не так много информации об этой новинке. Более того, часть изданий склонна относиться со скепсисом к самому факту выхода подобного устройства.
От себя отметим, что если Nokia и решится выпустить смартфон на базе HarmonyOS, то первые устройства явно будут эксклюзивными для китайского рынка.