Nokia выпустит фотофлагман на базе «убийцы Android» от Huawei

Так, если верить данным инсайдеров, то уже до конца 2021 года на рынке появятся смартфоны линейки Nokia X60. Nokiamob пишет, что акцент в них будет сделан на фотовозможностях — сообщается о 200 Мп камере. При этом в качестве «фишки» устройства также оснастят и скруглённым дисплеем.

Пока что в сети не так много информации об этой новинке. Более того, часть изданий склонна относиться со скепсисом к самому факту выхода подобного устройства.

От себя отметим, что если Nokia и решится выпустить смартфон на базе HarmonyOS, то первые устройства явно будут эксклюзивными для китайского рынка.