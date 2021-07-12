Nokia выпустит недорогой смартфон C30 с огромной батареей

Устройство станет частью линейки недорогой линейки C и будет называться Nokia C30. Как пишет Gizmochina, устройство получит 6,82-дюймовый дисплей с разрешением FullHD. На данный момент известно лишь об одной версии аппарата — с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной.

Основная камера девайса будет одинарной, на 13 Мп. Фронтальная — на 5 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона составит 6000 мАч. Из коробки Nokia C30, вроде как, будет под управлением Android 11.